كانيكا كابور بعد إصابتها بفيروس كورونا: أعاني سوء المعاملة وأشعر أنني في السجن

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حطمت مغنية Baby Doll الشهيرة كانيكا كابور Kanika Kapoor الإنترنت عندما تصدرت أخبار إصابتها بفيروس COVID 19 عناوين الصحف.

في حين تمنى معجبيها لها الشفاء العاجل ، انتقد قسم كبير من تويتر المغنية لإخفائها تفاصيل سفرها في المطار وعدم عزلها بعد عودتها من لندن.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، فقد تم انتقاد Kanika Kapoor بسبب أقامتها لحفلة كبيرة جمعت فيها ما يقرب 100 شخص في لكناو ، بدلاً من أن تعزل نفسها في حجرا صحيا حفاظا على الارواح.

الآن ، تم إدخال كانيكا كابور ، التي أثبتت نتائجها الإيجابية لفيروس كورونا Coronavirus ، إلى مستشفى في لكناو ، وفي مقابلة ، قالت المغنية ، في محاولة لتوضيح موقفها ، أنه على عكس الأشخاص الذين وصفوها بأنها “غير مسؤولة” ، جرت الأمور دون ترتيب.

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بالحديث عن تاريخ سفرها ، قالت كانيكا كابور أنها وصلت إلى الهند في 9 مارس ، وبعد هبوطها في مومباي من لندن ، تم فحصها على النحو الواجب في مطار مومباي لكشف أعراض الفيروس.

عندما طُلب من كانيكا التعليق على أنباء الاختباء في الحمام للهرب من فحص الفيروس التاجي ، قامت المغنية بنفي كل هذه الأخبار لأنها قالت إن هذه كلها شائعات سخيفة.

بالحديث عن الأمر نفسه ، تساءلت كانيكا عن تقارير تدعي أنها اختبأت في الحمام كما قالت ، “كيف يمكن لشخص أن يتخطى الفحص عند الهجرة أثناء القدوم في رحلة دولية؟ تم فحصي بشكل صحيح في مطار مومباي وبقيت في المدينة لمدة يوم “.

وقالت كانيكا وهي تنتقل إلى ذلك ، إنه بسبب الوباء ، حيث لم يحدث أي عمل بسبب إغلاق الصناعة ، اقترح والداها أنها تأتي إلى لكناو. بعد ذلك ، قالت كانيكا كابور ، التي نتحدث عنها في جناح العزل في مومباي ، أنه منذ يوم 11 مارس ، عندما وصلت إلى لكناو ، لم تكن هناك استشارة صادرة عن الحكومة بشأن أي شخص يسافر من الخارج ليخضع للحجر الذاتي لذلك لم تفعل المحتاجين.

بالحديث عن حضور الحفلات ، اعترفت كانيكا بحضورها تجمعات اجتماعية والتقت بأشخاص ، ولكن حتى ذلك الحين ، لم تكن تدرك أنها قد تكون مصابة بالفيروس لأنه كما تقول، ظهرت أعراضها قبل أربعة أيام فقط. بالانتقال ، كما أعطت قائمة بالأشخاص إلى إدارة الصحة التي كانت على اتصال بهم.