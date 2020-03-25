معين شريف يتعرض للسرقة، وهذا ما كشفه

غاب النجم معين شريف عن المتابعين على صفحته الخاصة عبر موقع فايسبوك لأكثر من خمسة أشهر وذلك بسبب سرقة حسابه.

وقد أعلن “شريف” قبل ساعات استرجاع صفحته وذلك بعد جهود من ادارة فايسبوك.

وكتب “شريف” عبر حسابه على انستغرام: “بعد أن تم اختراق صفحتي هذه لأكثر من خمسة شهور، تم استرجاعها بفضل جهود إدارة فيسبوك، شاكر لهم تعاونهم معنا. اشتقت لكم متابعيني وسنبقى على تواصل مستمر”.

صفحة معين شريف على فايسبوك موثقة بالعلامة الزرقاء ويتابعها أكثر من 200 الف شخص، آخر “منشور قام بنشره كان في منتصف آب 2019.