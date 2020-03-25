شمس تثير الجدل بتغريداتها: كورونا أعادت تربية البشر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن "ماء الفضة" كعلاج جديد وطبيعي لمحاربة الفيروسات.

وأثارت شمس البلبلة من جديد بحديثها عن فيروس كورونا المستجد والمنتشر حول العالم، وذلك من خلال تغريدة عبرت من خلالها أن الفيروس أعاد تربية البشرية.

وتباينت ردود أفعال النشطاء عبر مواقع التواصل بين من أيد الفنانة الكويتية، ومن اعتبر أنها اشمتت بالمواطنين.

وقالت شمس في تغريدتها: "شوارع نظيفة وهادية، بيوت معقمة، نساء ماكثات في البيوت، أطفال تحت العناية المنزلية، تجمع أسري، انخفاض التلوث بنسبة 50%. مستشفيات متأهبة، أطقم طبية منضبطة ومستعدة، طوابير منتظمة، ملاهي مغلقة، شباب مسؤول، مساواة بين الفقراء والأغنياء، معاصٍ أقل، دعاء وصلوات، فيروس كورونا، إعادة تربية البشر".

وأثارت تغريدة شمس الجدل بشكل واسع وكبير، بالتحديد جملة "نساء ماكثات في البيوت" التي اعتبرها النشطاء تهكماً على المرأة وتقليل من حجمها. وتفاجئوا من شمس المعروفة بتصريحاتها التي تدعو لتحرر المرأة.

هذا الأمر دفع الفنانة الكويتية شمس لحذف تغريدتها، وكتبت فيما بعد: "أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع هي الأمة الوحيدة التي ستضيع مع كورونا".

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وكانت شمس قد نشرت في وقت سابق تغريدة أخرى كتبت فيها: "الي مصدق إن كورونا جا بسبب خفاش بشوربة من الصين يسويلي أنفولو وبلوك".

يذكر أن وزير الصحة الكويتي قد أعلن يوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصل إلى أكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تصدرت إيطاليا قائمة دول العالم في أعداد الضحايا مسجلة 6 آلاف و77 حالة وفاة، تلتها الصين التي انحسرت فيها أعداد الوفيات والإصابات بالمرض، ثم إسبانيا التي ارتفع فيها عدد الضحايا ليصل إلى 2,311 حالة وفاة، حتى يوم الثلاثاء.