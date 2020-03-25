زوج بدور البراهيم: مستحيل أن أقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، السبب الحقيقي لإخفائها من السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها لوسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب منه لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.

وقال، خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" الخاص ببدور، أنه لم يشترط عليها عدم الظهور في عقد القران كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ولكن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بينهما، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى وأن هذا الأمر محسوم بالنسبة له.

أما عن الطريقة التي تعرف بها على بدور البراهيم، قال: "كنت مجتمعًا معها بدبي لعمل إعلان لأحد منتجاتي والله وفق واتزوجنا"، موضحًا أن أكثر شيء جذبه إليها هو جمالها وطيبتها.

وأوضح أنه رجل أعمال سعودي الجنسية وليس إماراتيًا، ولكنه يقيم إقامة دائمة في دبي بسبب حكم عمله، نافيًا تمامًا ما تردد عن أنها هي الزوجة الثانية، مؤكدًا أنه منفصل عن زوجته الأولى.

وكانت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، قد طالبت وسائل الإعلام والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

Advertisements

ووجهت بدور، نداء إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق"، ثم علقت على هذا النداء بقولها: "وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط".

ووقتها لم توضح البراهيم، السبب وراء اتخاذها هذا القرار، ولكن فيما يبدو أن الأمر يتعلق بزواجها مؤخرا، بحسب المتابعين الذين أطلقوا العديد من التعليقات لتخمين السبب الذي دفعها لتوجيه هذا النداء.

وسبق أن أعلنت بدور نبأ زواجها بطريقة غريبة، إذ أشهرت عقد الزواج، على حسابها بـ"سناب شات" كتوثيق لثمن المهر الذي كان ظاهرا؛ ما جعل بعض المتابعين يتحرى عن مدى صدقها أو عدمه في أمر المليون ريال المهر المحدد من قبلها.