أمل الأنصاري تروي تجربة انفصالها.. وسر رفضها الزواج مجددًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري عن تجربة انفصالها عن زوجها منذ 10 سنوات،مشيرة إلى أنها كانت زيجة فاشلة وهو ما يجعلها ترفض تكرار هذه التجربة حتى الآن.

وقالت الأنصاري عبر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "انفصلت عن زوجي منذ 10 سنوات تقريبا.. واتزوجته وانا صغيرة في بداية العشرينات ولم يستمر الزواج سوى 3 سنوات.. والحمد الله على كل حال اللهم لا اعتراض".

وأضافت: "والحمد الله اني انفصلت والحمدلله على نعمة الانفصال.. والحمدلله إنه موجود في الحياة شي اسمه طلاق لإنه ما اتخيل إنه أي امرأة على وجه الأرض ممكن تكون تحت رحمة شخص طول العمر".

أما عن سبب عدم زواجها حتى الآن قالت: "والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصيبي في الحياة وديما أقول للبابا والماما لما يفتوحني بالموضوع أو لما حد يتقدملي.. لأني إني أكرر التجربة مرة ثانية يحتاج إلى تفكير عميق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانية هذه مصيبة، خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة بسبب اختيار خاطئ أو إني كنت صغيرة في العمر".

واختتمت حديثها، قائلة: "أنا الي اتقدمولي كتير ولكن أنا وافقت مرة واحدة فقط.. وبعدها شلت الفكرة كلها من بالي".

وسبق أن أثارت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، جدلاً واسعًا، عقب ظهورها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، في برنامج "خليك صالح"، وصرّحت برفضها الزواج من أي شحص يمتهن مهنة سائق تاكسي، حتى وإن كان موطنه السعودية، وذلك نظرًا للفروق الاجتماعية التي ستكون بينهما، ما أثار حفيظة العديد من الجمهور السعودي.

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وقالت الأنصاري، خلال فيديو تم تداوله على "إنستغرام"، تضمن مقتطفًا من حلقتها مع برنامج "خليك صالح": "لن أتزوج من صاحب تاكسي.. حتى لو كان سعودي برضه لأ.. لأن الزوجين لازم يكونوا متكافئين".

وتابعت: "يعني إني أكون أنا مشهورة وزوجي صاحب تاكسي هيكون غير متكافئ، لأنه هيضايق مني كشخصة، لأنه هينظر أنا وين وهو وين، لذا أرى أنه لازم يكون الزوجان من طبقة واحدة".

وأردفت: "الراجل لما يكون غني وياخد بنت فقيرة بيكون عادي، لكن لما تكون الست هي اللي غنية وتتزوج من رجل فقير أحس إنه ما ينفع".

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