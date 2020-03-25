تركي آل الشيخ بتغريدة مقلقة حول مرضه.. والمشاهير يتعاطفون معه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة مقلقة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، حول حالته الصحية في الفترة الحالية، بدا منها عدم تعافيه التام بعد وعكته الصحية في الآونة الأخيرة التي أجرى خلالها عمليته الجراحية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأثار تركي آل الشيخ، قلقًا كبيرًا لدى متابعيه بعدما أشار إلى أن المعاناة في المرض لا يعرفها إلا ممن ابتلي فيه، مبينًا أنه سيظل صابرًا محتسبًا الأجر على الله، وعلى ما يبدو أن هذه التغريدة فجرّت بداخله معاناته مع المرض إذْ ربما يكون في احتياج إلى معاودة طبيبه المعالج خارج المملكة.

وقال "آل الشيخ" في تغريدته التي أثارت تعاطف الكثيرين: "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي فيه، ربي لا يوريكم مكروه في غالي، الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرين محتسبين الأجر، كل ما عدلت واحد يميل الثاني!".

وترك العديد من المحبين لرئيس هيئة الترفيه تعليقات عبرت عن محبتهم لها وسط تمنيات بالشفاء، فكتب سالم الهندي المدير التنفيذي لـ"روتانا" قائلًا: "الله يحفظك ويحفظ الجميع من كل شر ياخوي".

وأضاف المطرب المصري أحمد جمال قائلًا: "ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض ويرفع عنا المرض والبلاء جميعًا".

الفنانة السعودية وعد كتبت قائلة: "أجر وعافيه يارب يابو ناصر"، فيما قال الإعلامي مفرح الشقيقي فكتب قائلًا: "أسأل الله أن يرزقك تمام الصحة والقوة والعافية، ويكتب لك أجر صبرك واحتسابك، وأن يمنّ على كل المرضى بالشفاء سلامات".

أما نجوم الرياضة السابقون والحاليون، فعلقوا على تغريدة تركي آل الشيخ بكلمات المحبة أيضًا فقال سعيد العويران: "الله يجمع لك بين الأجر والعافية ما ترى بأس"، وتابع نصر الفهد: "الله يشفيك ويعافيك يابو ناصر اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

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وأضاف خالد بيومي: "ربنا يبعد عنك وعن كل بلادنا شر البلاء ويحفظنا جميعا باذن الله"، واستطرد عبدالإله السناني قائلًا: "(اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ أَذْهِب الْبَأسَ واشْفِ أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا) أسأل الله ان يكتب لك الشفاء، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية".

وكان قد عاد تركي آل الشيخ، إلى الرياض في الـ 25 من فبراير الماضي بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت قرابة شهر أجرى خلالها عملية جراحية وخاض فترة نقاهة.

وكشف تركي آل الشيخ عن عودته للسعودية من خلال تغريدة أطلقها عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، فقال: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله… الرياض أخيرًا".

وفي أول ظهور له بعد رحلة علاج صعبة استمرت شهرًا في نيويورك، اجتمع "آل الشيخ"، مع أعضاء اللجنة الفنية بهيئة الترفيه للوقوف على المستجدات وجدول الأعمال الذي ستظهر به الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت ملامح تركي آل الشيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، تشير إلى تعافيه من مرضه حيث عقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة الترفيه، وقال "آل الشيخ"، إن الاجتماع مع الزملاء أسفر عن تحديد الكثير من المفاجآت التي ستظهر للجمهور آخر شهر مارس المقبل.

وأضاف تركي آل الشيخ، في المقطع: "بنسوي أشياء تعجب أهل الرياض كلهم إن شاء الله وفي كام منطقة بالمملكة أيضًا، وبنسوي شيء يبهر الناس كلها"، ليرد سالم الهندي نائب اللجنة الفنية بهيئة الترفيه قائلًا: "أهم حاجة إنك رجعتلنا بالسلامة والدنيا كلها تكون حلوة وتشوف شغل اللي بنسويه".