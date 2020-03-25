حنان مطاوع صوّرت نصف مشاهدها لرمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الفنانة حنان مطاوع يشخصية الشابة القريبة من كل بيت مصري في السباق الرمضاني المقبل. وذلك بمسلسل "القاهرة كابول" الذي تلعب فيه دور "منال" ابنة عم الممثل القدير نبيل الحلفاوي بشخصية "حسن".

ولقد صوّرت فيه نصف مشاهدها حتى الساعة بالتزامن مع دورها بمسلسل "بت القبايل". علماً أنه من إخراج المجتهد حسام علي، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويجمعها أيضاً بالممثلين طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب.



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