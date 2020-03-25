تراند اليوم : بعد أيام من طلاقها.. العثور على فنانة شهيرة جثة مشنوقة داخل شقتها(صورة)



بعد أيام من إعلان انفصالها عن زوجها، إثر خلافات زوجية ودخولها في نزاعات معه من أجل طفلها البالغ من العمر عامين، وتدهور أوضاعها المادية وحالتها النفسية، عثر قوات الأمن على الفنانة الهندية الشابة "بي بادماجا"، جثة هامدة مشنوقة داخل شقتها.

والفنانة الهندية بالغة من العمر 23 عامًا، وقد انفصلت عن زوجها منذ شهر تقريبًا.

ووفقًا لتقرير موقع تايمز الهندي، أنه عُثر على جثة بي بادماجا - 23 عامًا، معلقة داخل الشقة في مشهد مأساوي، هز أرجاء المدينة الهندية، لاسيما وأن القتيلة نشبت بينها وبين زوجها السابق خلافات بسبب ابنهما البالغ من العمر عامين.

وأفادت التقارير الإخبارية الهندية، أن الممثلة الشابة كانت في حالة نفسية سيئة أيضًا قبل وفاتها بسبب تراكم الديون عليها، وأنه قبل الحادث، أجرت مكالمة مع شقيقتها تخبرها بذلك، وتشتكي فيها بأنها لم تستطع سداد تلك الديون لعدم حصولها على أدوار فنية، بعد العدد القليل من الأعمال الفنية التي شاركت فيها.

وأوضحت التقارير أنه يشتبه في انتحار الممثلة الشابة لاسيما وأن الشقة التي تقطن فيها كانت مغلقة ومطفأة الأنوار لمدة يومين قبل العثور على الجثة.



