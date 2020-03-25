ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ صورة حديثة له مع ولديه علي وكنز على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها كاتباً :ابني علي و بنتي كنز وناقصنا في الصورة بنتي الكبيرة حنين ربنا يحفظهم ويحفظ أبناءكم ... تصوير حبيبتي وشريكة حياتي نسرين

وعلق المتابعون على الشبه الواضح بين ملامح الولدين ومحمد وتمنوا من الله ان يحميهم.

يذكر ان محمد سيشارك في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" الى جانب عدد من النجوم منهم نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز.. ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي‎.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لولديّ محمد رمضان..شاهدوا كم كبرا! - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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