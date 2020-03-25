معجب من فانز نجوى كرم ينضم الى الطاقم الطبي في مستشفى الحريري وهي تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - انضم الشاب أحمدالى الطاقم الطبي في مستشفى الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن القسم المخصص لمرضى الكورونا ما يعد أمراً يتطلب شجاعة واسعة مع انتشار هذا المرض. والتقط أحمد صورا له يعلن فيها انضمامه ومشيراً انه من فانز الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ وعلق: "شرف لي ان أخدم وطني" لترد عليه نجوى :"انا لي الشرف ان تمثلني وتمثّل كلّ محبّيني... الله يحميك"

يذكر ان فيروس كورونا قد أصاب حوالي 306 اشخاص في لبنان حتى اللحظة واودى بحياة 4 اشخاص منذ دخول اول حالة اليه

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