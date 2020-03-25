نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة طبيعية بملابس النوم.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها صورة عفوية إلتُقطت لها في منزلها، خلال إلتزامها بالحجر الصحي، لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.

واللافت أن نوال ظهرت في الصورة مرتدية ملابس النوم البسيطة، وجالسة على الأريكة من دون حذاء، وقد أثنت معظم التعليقات، على مظهرها الطبيعي.

ومن خلال وسم "خليك بالبيت"، دعت نوال متابعيها إلى القيام بالمثل.

يُذكر أن نوال تواصل حصد نجاح أغنيتها الجديدة "القوية"، التي طرحتها الشهر الماضي، من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.

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