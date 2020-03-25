كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف تصوير فيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم.. واحتمالية تأجيل طرحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الفنانة دنيا سمير غانم تصوير المشاهد المتبقية في فيلمها "تسليم أهالي"بسبب فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم.

والفيلم كان من المقرر أن يعرض في موسم عيد الفطر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للفيلم، ولكن منعاً لانتشار الفيروس بشكل أكبر،تم وقف التصوير في الوقت الحالي، وأصبح الفيلم مهددًا بالخروج من سباق عيد الفطر، ومن الممكن أن يتم عرضه في عيد الأضحى المقبل.

وكانت دنيا سمير غانم قد انتهت من تصوير 70% من مشاهد الفيلم التي جمعت بينها وبين الفنان هشام ماجد وولادتها الفنانة دلال عبد العزيز وبيومى فؤاد.

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وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم شخصية مجرمة، في إطار كوميدى، حيث تتولى إدارة عصابة من خلال، بمساعدة الفنان هشام ماجد.

يشار أن فيلم"تسليم أهالي" بطولة دنيا سميرغانم،دلال عبد العزيز، هشام ماجد، بيومي فؤاد،محمد أوتاكا، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سمير غانم،لوسي، إيمي سمير غانم،وآخرين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سميرغانم السينمائية فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016، والفيلم من تأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي،بطولة أحمد حلمي،صابرين،بيومي فؤاد،ميمي جمال،جميلة عوض،ياسر الطوبجي، إنعام سالوسة،شيرين الجمل،حمادة شوشة.