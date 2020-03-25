هند القحطاني تهاجم سعد لمجرد.. وتكشف سبب عدم دخولها بقصة حب جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الناشطة السعودية هند القحطاني متابعيها إحدى الجلسات الخاصة بها خلال تواجدها في منزلها بأميركا التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول العالم في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، متحدثة عن طقوس يومها، وقالت إنها أنهت عملها وتشاهد التلفزيون وتتحدث مع متابعيها.

وأضافت هند القحطاني في مقطع فيديو عبر "سناب شات"، وكانت تسمع بعض الأغاني عبر شاشة التلفزيون وأظهر الفيديو صوت الفنان اللبناني رامي عياش في الخلفية وهو يؤدي أغنيته "حابب"، وقالت: "أول مرة أسمع هذه الأغنية شو اسمه هالفنان رامي عياش أحبه وأحب صوته".

وبعدها بدأت أغنية "انت معلم" للفنانة المغربي سعد لمجرد، ووقتها قامت بتغيير الأغنية وقالت: "بغير أنا ما عاد أحب سعد لمجرد بعد السالفة اللي سواها في فرنسا، وخلاص ما عاد أسمعه ومن بعد سالفة الاغتصاب وأنا أكرهه عشان كده شيلت أغنيته".

وأضافت قائلة: "أي مغتصب مؤذي للآخرين قاذف يحرض على إيذائهم او قتلهم أو اختطاف أبنائهم فهو عدو لدود سواء حرض علي أنا أو على غيره هذا عدو للإنسانية جمعاء، طبعًا هو لو ما تمت إدانته وإثبات الدلائل عليه ما كنت اتكلمت عليه طبعًا المحكمة الفرنسية أدانته وعوقب على الجرم اللي ارتكبه".

وأردفت هند القحطاني قائلة: "طبعًا أنا ما اتتبع أخباره بس إنه أحد قال إنه كرر هذا التصرف عدة مرات هذا السادي .. سادي".

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وبينت قائلة إنها تخجل من متابعيها للتواصل معهم عبر سناب شات فقط وعدم وضع صور جديدة عبر حسابها على إنستغرام، مستطردة: "ما لي وجه أقولكم تابعوني في إنستغرام وأنا ما ضف أشياء جديدة بعدين هضيف مقاطع جديدة وتابعوني".

واستطردت هند القحطاني قائلة: "أنا بتأخر في الظهور معكم من آن لآخر لأنني مشغولة في منزلي طبعًا عندي شغل كتير في البيت وانتوا عارفين لا شغالة ولا غيره طبعًا الولاد يساعدوني ويرتبون غرفهم وملابسهم بس المطبخ والبيت أقوم أنا أرتب وما أدري هل هذا شيء طبيعي أم لا أنا برج الثور ودمي حامي وأيد أن يخلص الشيء سريعًا بس أعطوني صفات برج الثور".

وتحدثت عن سبب عدم ارتباطها أو خوضها قصة حب جديدة مع رجل فقالت: "كل امرأة تتمنى إنها تعيش قصة حب مع رجل شهم متفهم محتوي طيب مسؤول لكن أنا أخاف ما أدري أخاف أي إنسان على وجه الأرض يشغلني عن أولادي يعني الفكرة هادي مرعبتني، عشان كده قلبي مقفل مقفل ما قدرت أحب أحد ما أقدر".

يشار إلى أن هند القحطاني أُم لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.