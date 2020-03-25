شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعلن عن تحضيرها لفيلم جديد بعنوان "فولت زيادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مي كساب عن تحضيرها لفيلم جديد يحمل اسم مؤقت وهو "ڤولت زيادة" تأليف محمد عبد الكريم، إخراج أحمد ثابت، مضيفة لـ ”الخليج 365” أنها تعقد جلسات مع أسرة الفيلم لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة لبدء فى تصويره بعد عيد الفطر المقبل بعد استقرار الأوضاع، لافتة أن فكرة الفيلم تدور فى إطار كوميدي اجتماعي.

وقدمت مى كساب آخر أعمالها فى السينما فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى تم طرحه فى دور العرض العام الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

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وكانت مى كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.