على وقع كورونا.. البومة القطرية تنعق في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادتها قناة الجزيرة القطرية تُفضل الاصطياد في الماء العكِر، استغلت هلع العالم من فيروس كورونا المستجد وراحت تفرد شباكها في السودان لإثارة البلبلة والفوضى. "الجزيرة" عملت على بث الرعب في الشارع السوداني، وأوهمت المواطنين بأن الحكومة لن تستطيع التصدي لهذا الوباء، نظرا لما تمر به الخرطوم من ظروف معيشية قاسية يصعب من خلالها توفير أماكن للحجر الصحي وعزل المصابين إن تفشى بينهم الفيروس، على الرغم من أن الحكومة السودانية بدأت في اتخاذ إجراءات قوية على أرض الواقع. وزير الإعلام السوداني يحذر "الجزيرة" من تغطيتها لأخبار كورونا 12 حقيقة تثبت إفك الجزيرة.. وما خفي أعظم

تصريحات "الجزيرة" الكاذبة دفعت فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى توجيه خطاب رسمي شديد اللهجة إلى مكتب الفتنة القطرية في الخرطوم، محذرا إياها من التمادي في تغطية الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، وطالبها بمراجعة أساليبها بما يتوافق مع القيم الطبية والمهنية.

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