شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعلان جوائز Academy of Country Music لسبتمبر المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
من جانب آخر تقرر إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي والذي كان من المقرر إطلاقه في 12 يونيو 2020 بقاعة باسادينا سيفيك ، حيث قررت ادارة الجائزة عدم تنظيم حفل توزيع جوائز إيمي السنوي 47 بسبب فيروس كورونا وتفشيه في ارجاء العالم وجاء ذلك بعد إاعلان تأجيل مهرجان كان السينمائي والذي كان من المقرر انعقاده في 12-23 مايو حيث أكدت ادارة المهرجان أنها تعيد النظر في العديد من الاختيارات من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل.
تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الاوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن الجمهور يعتقد أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون اول نجمين أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا.
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