آسر ياسين: مسلسل الاختيار عظيم والمشاركة به واجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

عبر الفنان آسر ياسين عن إعجابه بفكرة إنتاج مسلسل "الاختيار"، ووصفه بالمسلسل العظيم متمنيا إنتاج المزيد والمزيد من الأعمال الفنية المشابهة له.

وقال ياسين في مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي": "المسلسل يخلد قصة الذين ماتوا من أجلنا، ومشاركتي بالمسلسل أقل واجب، وهو واجب وطني وفني".

ويواصل الفنان آسر ياسين تصوير مسلسله الجديد "بـ100 وش"، والذي يجسد به دور نصاب ويظهر بـأكثر من كاراكتر خلال العمل من خلال التنكر، ومن بطولة نيللي كريم وإسلام إبراهيم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.