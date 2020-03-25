بيومي فؤاد يروج لمسرحيتي "قهوة سادة وسلم نفسك" بعد قرر عرضهما على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

روج الفنان بيومي فؤاد لمسرحيتي "قهوة سادة" و"سلم نفسك"، الذي تقرر عرضهما على يوتيوب، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، لحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيومي فؤاد، في فيديو بثه الحساب الشخصي للمخرج خالد جلال بموقع "فيسبوك": "وزارة الثقافة قررت عرض مسرحيتي قهوة سادة وسلم نفسك، وهما من إنتاج ورشة مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومن إخراج خالد جلال، وسيتم عرض المسرحيتين عبر الموقع الرسمي للوزارة على موقع يوتيوب".

وتعرض القناة مساء اليوم الأربعاء، على قناتها على "يوتيوب" مسرحية "قهوة سادة".

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يُذكر أن مسرحية قهوة سادة هي مشروع الدفعة الثانية من ورشة مركز الإبداع للمخرج خالد جلال، وقدمت لأول مرة عام 2008، وشارك في بطولتها عدد من النجوم منهم الفنان محمد فراج وهشام إسماعيل ومحمد ممدوح وعمرو عبدالعزيز وأمير صلاح الدين وحسام داغر ومريم السكري ورباب ناجي وشيماء عبدالقادر ومحمد نشأت وعمرو رجب.