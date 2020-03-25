كورونا يوجل عرض "Wonder Woman 2" إلى أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: قررت استديوهات "وارنر بروس" تأجيل عرض فيلم الأكشن والفانتازيا "Wonder Woman 1984" للنجمة جال جادوت، إلى 14 أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا. وكان من المقرر أن يعرض الفيلم خلال يونيو المقبل. كما قرر الاستوديو تأجيل عرض 3 أفلام أخرى لأجل غير مسمي، وهي: فيلم "In the Heights"، وفيلم الرسوم المتحركة "Scoob"، وفيلم "Malignant" للمخرج جيمس وان.

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