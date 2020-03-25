فهرية أفجان تفضح زوجها بوراك أوزجيفيت.. والأخير يرد!

كشفت الفنانة التركية فهرية أفجان، 34 عاما، عن أن زوجها بوراك أوزجيفيت لا يتقيد بالحجر المنزلي ويخرج في الوقت الذي يريده رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تركيا من انتشار لفيروس كورونا. وقالت أفجأن إنه بالرغم من رسالة الشكر التي وجهها زوجها إلى الأطباء الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا، ودعواته للجمهور بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج للوقاية من المرض، إلا أن الفنان لا يتقيد بهذه التعليمات ويناقض نفسه. وأضافت الفنانة التركية: “بوراك لا يستمع إلي، وأريده أن يسمع نصيحته أولا قبل أن ينصح جمهوره الذي يحبه ويثق به”. وتابعت:”ابق جانبي حبيبي ولا تخرج من منزلنا فلا داعي الآن لمشاريعك، أخاف عليك كثيرا مثل طفلنا”.

فرد بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل “قيامة عثمان” الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة: “حبيبتي هذه أمور خاصة، أحاسبك إذا عبر الرسائل الخاصة”. وفي نفس السياق؛ وجهت فهرية أفجان، رسالة إلى محبيها في بلادها وفي الدول الأخرى، بأن يبقوا في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لتنضم الفنانة إلى قائمة النجوم الذين يشاركون بنفس الحملة والدعوات بالحجر المنزلي.

ونشرت أفجين مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام وثقت من خلاله حديقة منزلها، وكتبت عليه:”الكون، أو قوة أخرى، للبشرية، من خلال بقائنا في منازلنا يحاول شرح شيء ما ويحاول القول: “أنا متعب، أحتاج إلى الراحة”. وأضافت الفنانة التركية: “أعتقد أننا يجب أن نتمهل أو نعود إلى جوهرنا، ونتذكر بعض القيم وأن نكون بشرا، ونرى الخير ونزيد في فعله، وأن نجاهد لنكون أكثر إنسانية، وبدلا من أن نؤذي الآخرين، فلنتعلم أن نقنع بما لدينا أو نعيش أنفسنا”. وتابعت: “دعونا نعيش ونتأمل هذه الفترة بكل الصعوبات التي سنمر بها ونحاول فهم ما تريد قوله الطبيعة وان نتروّى قليلا ونهدأ ونبقى هذه الفترة في المنزل”.

وخلال الأيام القليلة الماضية شارك عدد من نجوم تركيا أنشطتهم المفضلة داخل الحجر المنزلي حتى عندما شعروا بالملل والجنون، حيث نشر الممثل باريش أردوتش صورة مع كلبه وطلب من الجميع التزام منازلهم هذه الفترة. كما ظهرت الفنانة بانسو سورال والتي حققت شهرة كبيرة من خلال شخصية “ملك” في مسلسل “الداخل” وهي تلعب مع زوجها وحيواناتها الأليفة في المنزل، كذلك بالنسبة للممثلة الشابة يغمور تاسريسفسين والتي ظهرت وهي تجلس على الأريكة برفقة كلبها. ودعت الممثلة إيزجي مولا الجمهور للرأفة بحال الآخرين في ظل الظروف الحالية فهي على سبيل المثال تنازلت عن إيجار منازلها هذا الشهر حتى يعود الجميع للعمل.