“الحمود” ينشر مشاهد لم تُعرض من كواليس “طاش ما طاش” و”حمود ومحيميد”

نشر المخرج عامر الحمود على مدار اليومين الماضيين مشاهد لم تُنشر من قبل من كواليس المسلسل الشهير “طاش ماطاش”، والسهرة التلفزيونية “حمود ومحيميد”. وشارك الحمود الذي أخرج الجزأين الأول والثاني من “طاش ماطاش” مع متابعيه في “تويتر” مشهدين من كواليس المسلسل، أولهما مشهد جرى تصويره في مصر، وتضمّن حواراً بين بطلي المسلسل الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان باللهجة المصرية في إطار كوميدي.

أما المشهد الآخر فكان من حلقة “مرفوض رقابياً” بالجزء الثاني، بمشاركة الفنان المصري يوسف داود. كما نشر الحمود كواليس مشهدين من سهرة “حمود ومحيميد” التي أخرجها، مبيناً أن المشهد المشهد “مشهد الوايت” جرى تصويره على طريق الرياض الدمام، واستغرق يوماً كاملاً في التصوير، بسبب الضحك المتكرر من الممثلين.