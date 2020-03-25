بلاغ ضد عمر كمال ورضا البحراوي بسبب سخريتهما من كورونا

ميرنا وليد - بيروت - تقدم المستشار ​ياسر قنطوش​ المحامي بالنقض والإدارة العليا، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الفنانين المصريين ​عمر كمال​ و​رضا البحراوي​.

وذلك بسبب ظهورهما في فيديو وهم لا يتّبعان تعليمات وزارة الصحة بشأن ​فيروس كورونا​ المتشر في أنحاء العالم، الأمر الذي استفز العديد من المتابعين وطالبوا بمعاقبتهما.

وطالب قنطوش في البلاغ الذي حمل رقم 16839 في عام 2020، بمعاقبة عمر كمال ورضا البحراوي بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة عن الشعب المصري.

وسبق أن نشر رضا البحراوي وعمر كمال فيديوهات وهما يقبلان ويحتضنان بعضهما ، ساخرين من تعليمات وزارة الصحة.

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