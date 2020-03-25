عبدو شاهين يطلق مبادرة إنسانية لمساعدة المحتاجين

ميرنا وليد - بيروت - ساهم الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​ في إطلاق مبادرة خيرية إنسانية من أجل مساعدة المحتاجين في ظلّ هذه الأزمة التي نمرّ بها بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

ونشر عبدو شاهين صورة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليها قائلاً: "مبادرة ع قدنا، ناس قرّرو يساهمو ع قد قدرتهن قمة العطاء مشكورين ويا ريت ندعمهن ع قد قدرتنا ولي محتاج ياخد ع قد حاجتو".

وكُتب على الصورة شعار الحملة: "لديك ما يكفيك من خبز ولكن ليس ما يكفي جميع الناس" والجدير ذكره أن هذه المبادرة خصصت لذوي الدخل المحدود.

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