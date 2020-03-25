رامي جمال يشتكي زوجته الى المتابعين.. ماذا فعلت؟

ميرنا وليد - بيروت - إشتكى الفنان المصري ​رامي جمال​ من زوجته التي لا تسمح له بالخروج من المنزل حرصاً عليه من أن لا يصيبه مكروه من فيروس كورونا بعدما أكد التزامه بالحجر الاجتماعي.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على الخاص على أحد مواقع التواصل: "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مابشوفش فيه غير شخص واحد عشان خايفة إنه يعديني، وانهاردة بس انا فتحت الباب 2 مليون مرة، ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت، والله فتحت لـ6 أشخاص مختلفين وكل مرة تقولي الكحول واغسل ايدك، أنا فرصة إصابتي من على باب البيت أكتر بكتير من لو نزلت".



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