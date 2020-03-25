شيت شات مع إليسا والأجوبة صريحة

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء بقاءها في الحجر المنزلي وتمكّن المتابعين من طرح الأسئلة عليها وردّت بدورها عليهم.

وجاءت الأسئلة كالتالي: هل أنت في حالة حب؟ فقالت: أنا دائما في حالة حب. متابع قال السوريون يحبونك فعلّقت وأنا أحبهم أكثر. Advertisements هل سيتغيّر موعد طرح ألبومك الجديد، فأجابت: لا أعرف بعد ولكن على الأرجح نعم. ما هي اكتر أغنية تستمعين إليها في هذه الفترة؟ فقالت: مافيش أسباب وبطلي تحبيه. هل تشعرين بالوحدة في الحجر المنزلي؟ ردّت :" لا، أبداً.

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