بالفيديو- وسط مأساة برشلونة.. أغنية سيلين ديون تنشر الإبتسامة على الشرفات

ميرنا وليد - بيروت - وجد فريق النجمة العالمية ​سيلين ديون​ طريقة مميزة لإدخال البهجة والسرور في قلوب سكان منطقة برشلونة التي تعاني اليوم بشكل قاس مع فيروس كورونا. إذ جلس عازف الأورغ ألبرتو جستوزو على إحدى الشرفات ورافقه جاره الثاني ألكسندر لو برونتور من شرفة ثانية على الساكسوفون وعزفا معاً أغنية سيلين ديون الشاهيرة" My heart will go on".

وبدورها نشرت النجمة العالمية سيلين ديون الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه قائلة: "لحظات قليلة من الدعم والمرح لجعلكم تبتسمون جميعاً".