كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل "حكايات بنات 4" .. ملخص الحلقة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لخصت الحلقة الثالثة بمشكلة كل فتاة، ف "عائشة" في مشكلة مع والدها بسبب الجامعة، بينما "جايدا"، مع صديقها "رامي"، و"نور"، مع والدة زوجها "مروان"، بينما "جميلة" يشاء الصدفة أن تجمعها ب"فارس".

مسلسل "حكايات بنات"، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، حازم إيهاب، خالد منصور، كريم العمري، أحمد كرارة وآخرون.

ويعرض "الخليج 365 الفني" ملخص الحلقة الرابعة من "حكايات بنات 4"..

١- جميلة تشعر بالسعادة والفرحة بسبب نجاح فكرتها "جروب حكايات بنات"، وطلبت من أعضاء الجروب الاحتفاظ بسرية مشكلات البنات في الجروب، حتي لا يخشي البنات عرض مشكلاتهم بصراحة.

٢- "أدهم" هو شقيق "جايدا"، وهو شخص محب لعمله بدرجة كبيرة، وهو أيضاً كان في غاية السعادة، عندما وافقت الشركة على فكرته الخاصة بالمشروع.

٣- فيما يخص "جايدا"، فهي في شجار مع صديقها "رامي"، وعندما جاء لها "حسام" ليحل المشكلة بينها وبين رامي، اقنتعته أن طريقة تفكيره لا تناسبها وأنها رافضة مبدأ أن تتزوج وهى مازالت في الجامعة.

٤- بينما "نور" صممت على رأيها وأدخلت ابنتها "سيليا" الحضانة، حتي تستطيع أن توفق بين الجامعة وبين حياتها الزوجية.

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٥- "عائشة" بالفعل نزلت تدريب في ورشة عم "صلاح"، وحدث بينها وبين "فؤاد"، المشاهد الظريفة، ففؤاد مازال مقتنع أن هذه الوظيفة لا تناسبها وأنها سوف تمل من الوضع، ولكن نور مصممة على التدريب معه في الورشة.

٦- فيما يخص "ثائر"، فأثناء تدريسه لمادة التمثيل في الجامعة، طلب من شاب وفتاة أن تمثل مشهد ارتجال "قصته مع فريدة"، ولكن لم يخبر أنها قصته، فاختار "نور" أن تقوم بهذا المشهد مع زميلها "وائل"، الأمر الذي أدهش الجميع عندما بكت "نور"، وأدت المشهد كما لو كان حقيقي، وبعد هذا المشهد خرجت "نور"، من المحاضرة وهي متأثرة.

٧- مشهد "نور" أثر في "ثائر" كثيراً، الأمر الذي دفعه بأن يرسل رسالة إلى "فريدة"، ويطلب منها الزواج، ثم لم يضغط إرسال وقام بحذف الرسالة، وأبدلها برسالة أنه يريد أن يقابلها للتحدث معها في شيء مهم، بعد إرساله الرسالة شعر "ثائر"، بأن ضربات قلبه تدق، الأمر الذي دفع زميله أن يحضر له الطبيب.

٨- "جميلة" قررت أن تقابل "فارس"، مرة أخرى في نفس المكان الذين تقابلوا فيه أول مرة، وبدأوا الحديث عن أشياء كثيرة مثل "سيناء وجمالها"، وأخبرت "جميلة"، "فارس" عن مشكلة في جروب حكايات بنات، وعندما أعطاها الحل أعجبت بطريقة تفكيره كثيراً، وطلبت منه أن يحضر يوم إلى منزلها حتي تعرفه على والدتها.

٩- دارت مشكلة مرة أخري مع "نور" بسبب والدة مروان، عندما علمت أن "نور" أرسلت ابنتها إلى الحضانة، وكالعادة "مروان" دائماً سلبي ولا يتدخل، الأمر الذي أغضب "نور" وذهبت إلى والدتها كى تخبرها عن ماحدث مع والدة "مروان".

١٠- "جميلة" لا تشعر بالراحة مع "معتز"، وهو شخص مرتبطة به، ولكن "جميلة"، لا تحبه، وبعد ظهور "فارس"، شعرت أنها لا تريد أن تتعامل معه، الأمر الذي دفعها أن تتجاهل اتصاله، وعندما واجهه في المنزل اختلقت حجة بأنها مشغولة ولم تستطيع أن ترد عليه، ولكن "معتز" لم يصدقها وعلم أنها لا تريد أن تكلمه.

اختتمت الحلقة بأن الإنسان لابد أن يأخذ قراراته في وقتها المناسب ولا يؤجلها، حتى لا تحدث له مشاكل، مادام مقتنع لهذا القرار عليه أن يأخذه، ليتجنب مشاكل كتيرة له ولغيره.