فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت ان لم يتم ترشيد الانفاق

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 12:56 صباحاً - حذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من حدوث مجاعة في بلادها إذا استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد، مطالبة بدعم المزارعين ومربي الدواجن المحليين.

وكتبت فجر السعيد سلسلة تغريدات، عبر هذا الموضوع، عن هذا الموضوع قائلة :”الكويت أذا تقطعت بنا السبل لأستيراد المواد الغذائية من مصر والأردن و الهند و جنوب شرق أسيا و أوروبا بسبب تفاقم إنتشار الفيروس “وهذا متوقع” فمن الأولى دعم المزارعين و مربي الماشية و الاسماك بالكويت ،،والا تالي بناكل بعضنا وهما تكون المأسااااااة الحقيقيه.. اللهم بلغت اللهم فأشهد”.

وحذزت فجر السعيد في تغريدة اخرى من أن الأزمة ستطول داعية الى ترشيد الانفاق قائلة: “الأزمه مطوله .. عدونا الهواء لانعرفه ولا نستطع الوقايه منه وقايه حقيقيه … ولا نعلم متى سيجدوا اللقاح ومتى ستنتهي الأزمه …لابد من إطلاق حملة ترشيد الإنفاق ليكون المواطن مسئول ويساعد الحكومه على الحفاظ على المخزون الإستراتيجي .. بأسلوبكم الحالي المخزون لن يكفي المده المتوقعه”.

واضافت في تغريدة اخرى: “هل تعلم عزيزي المواطن اللي تشتري 5000 خبزه في اليوم ان دول العالم الكبرى بدأت في قرصنه السفن المحمله في الغذاء العالمي وتغير وجهتها بعد دفع مبالغ أكبر وشراء البضاعه منها عرض البحر لتعويض المخزون الإستراتيجي للدول ..”

وتعتمد الكويت على استيراد الأغذية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وذلك بسبب ندرة الأراضي الزراعية، المناخ غير الملائم، والشح المائي.