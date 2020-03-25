عملية جراحية عاجلة لإسلام جمال

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان إسلام جمال، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام، عن إجرائه عملية جراحية عاجلة في عينه، حيث نشر صورة ظهر فيها وهو يرتدي ملابس خاصة بالعمليات الجراحية، بصحبة طبيبه أثناء تواجدهما بالعيادة.
وعلق مطمئنًا الجمهور، قائلاً: “عملية بسيطة في العين الحمد لله، شكراً يا دكتور”.
على صعيد آخر، يشارك إسلام جمال، في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي توقف تصويره حالياً ضمن الإحجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشريف منير.
يذكر أن أول ظهور لإسلام جمال مع النجم تامر حسني الذي اكتشفه وقتها في فيلم “نور عيني”، وجسد فيه دور شقيقه الأصغر، وكان آخر أعماله في رمضان الماضي مع النجمة ياسمين صبري في مسلسل “حكايتي” وجسد دور شقيقها الأكبر، وشاركهما في البطولة الفنان أحمد صلاح حسنس وأحمد حاتم وأحمد بدير.
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