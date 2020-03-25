نانسي عجرم تنثر الأمل خلال الحجر المنزلي: بعد كل أزمة هناك بداية جديدة

متابعة بتجــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الجمهور ومحبّيها من خلال مداخلة لها عبر “سكايب” مع الاعلامي بيار رباط ضمن برنامجه “منا وجر” عبر محطة “MTV” اللبنانية وأكدت أنها “تقضي حياتها بشكل طبيعي في المنزل مع عائلتها خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة على الشعب اللبناني وأغلب شعوب العالم بفعل تفشي وباء كورونا”، مشيرة إلى أنها “تقسم وقتها بين عائلتها وتعليم بناتها ايلا وميلا “أونلاين”، كما وتلهو معهنّ وتعزفن على البيانو وأحيانا ترسمن”.

وتابعت “لست مع ترك الولد يفعل ما يشاء لأنك تفقد السيطرة على تصرفاته، ولكن أحياناً أتعب بعد حصول شريعة معهما واتركهما تفعلان ما تشاءان”. واستبعدت نانسي أن أن تغني ببث مباشر عبر حسابها على “انستقرام” مع فرقة موسيقية في منزلها كحال بعض فناني الغرب، مشيرة الى أن “فناني الغرب باستطاعتهم أداء أغنياتهم بآلة عزف واحدة، بينما نحن نحتاج إلى فرقة كبيرة، ولا يمكنني أن آتي بها الى منزلي والا سأجلب الكورونا كلها” (ضاحكة).

ووعدت نانسي أن يكون لها تواصل مع الفانز بعد البث المباشر الأول الذي قامت به لأول مرة منذ بضعة أيام”، مشيرة إلى أن “المنزل الحجري وقضاء الوقت فيه ليس سهلا وسيعلمنا أشياء كثيرة، جعلنا نقترب من بعضنا أكثر ونفكر بأمور صغيرة باتت قيمتها كبيرة بالنسبة لنا”.

وعن امكانية طرحها لأي أغنية قريبا استبعدت نانسي حصول ذلك وقالت “كنت أحضر ألبومي قبل الكورونا ولكن ليس هو الذي يشغل بالي حالياً، وسعيدة بالأغنيات وبتعاوني مع أشخاص جدّد، ولكن همنا ليس الغناء الآن فهناك أشخاص من دون عمل”.

وتابعت “الحياة لا تستمر من دون أمل، وبعد كل أزمة هناك بداية جديدة، وما نتعلمه من أزماتنا هو نفس ما نتعلمه من نجاحاتنا وأهم ما علينا فعله هو مساعدة بعضنا البعض أمام هذه المصيبة الكبيرة التي حلّت بنا”.

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وعن مبادرة “أجيالنا” التي شاركت بها مع عدد كبير من نجوم الفن اللبناني والتي هي أساسها مساعدة العائلات المحتاجة قالت “اجتمعنا جميعا على قلب وهدف واحد وهو مساعدة من هم بحاجة فقط لا غير”.

وعندما طلب بيار من نانسي غناء “قلبي يا قلبي” اكتفت بغناء كلمتين فقط، لافتة إلى أنه “لا يمكنها الغناء أكثر لأن وضع الجميع صعب”.

ورداً على سؤال، ان كانت نانسي قد استمعت إلى أغنية “كرشي يا كرشي” والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا وهي مستوحاة من أغنيتها الأخيرة “قلبي قلبي” ضحكت وقالت “سمعتها طبعاً”.

وختمت نانسي في النهاية “أصبحت أحب المنزل بشكل أكثر من قبل ووجدت الكثير من الأمور لأقوم بها”. وأضافت “مسؤوليتنا كبيرة تجاه بعضنا البعض ولنحمي أنفسنا ونحمي غيرنا”.