فيفي عبده تحدث ضجة بفيديو جديد: “مستعجلين ليه على موتنا”

متابعة بتجـــــــــرد: في مبادرة منها لحث جمهورها ومتابعيها على البقاء في المنازل خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديداً، عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترتدي كمامة وتخفي عينيها خلف نظارة شمسية كبيرة، وطلبت من متابعيها عدم الخروج إلا في حالة الضرورة فقط، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.
فيفي قالت في الفيديو: “أريد أن أقول لكم أنكم يجب أن تلتزموا بالبقاء في منازلكم، لماذا تستعجلون موتنا، نزولكم معناه جلب المرض إلى أهاليكم، فرجاء التزام المنازل وعدم النزول”.
ومن ناحية أخرى، أعلنت فيفي عن مشاركتها في تحدي الخير، استجابة لدعوة الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبري، وتكفلت بـ 100 أسرة متضررة.
وطالبت متابعيها بالانضمام إلى التحدي والمشاركة فيه، لأننا في حالة أزمة ويجب على المصريين مساعدة بعضهم البعض، وتحدت فيفي الفنانات يسرا، إلهام شاهين، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي، نبيلة عبيد.
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