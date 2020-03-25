تامر حسني يطلق مبادرة جديدة ضد كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: حرصاً منه على صحة جمهوره ومحاولة للمساعدة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، أطلق النجم المصري تامر حسني، مبادرة “اشرب مياه حالاً بعد إذنك”، مطالباً جمهوره ومتابعيه بشرب المياه أو المشروبات الدافئة وجعلها عادة يومية.

وكتب تامر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم، لو سمحتوا كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين، اجعلوها عادة وثبتوها».

وتابع: «كل شوية نشرب مياه، مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحي وقبل ما ننام، ضروري وحياة أحبابكم نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا- اشرب مياه حالاً بعد إذنك- نبعتها لبعض كل يوم في وقت ملهاش مواعيد، في حفظ الله».

من ناحية أخرى، حرص تامر، على التضامن مع الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في حملته التي أطلقها لمساعدة الموسيقيين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وشارك حسني الفيديو الذي بثه عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي، وكتب قائلاً: “أستاذ حلمي عبد الباقي الفنان المحترم صاحب المبادرة المحترمة موقفك يشرف وقانونه الإنسانية وأنا معاك يا أستاذي ودا واجب عليا وعلى كل فنانين مصر سواء مبادرتك أو مساندة الغير مقتدرين من نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية وتصعيد المبادرة لكل النقابات المقتدر يساعد غير المقتدر بقدر المستطاع في أي نقابة أو شركة أو مؤسسة أو عمل خاص وأنا بعلن أنني متضامن في الثلاث مبادرات الموسيقيين غير المقتدرين ونقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين وأتمنى من السادة الأفاضل رؤساء النقابات حصر عدد غير المقتدرين وتحديد رقم مادي واضح لكفل الأسرة طوال فترة التزام المنازل لسماح فرص إيجابية سريعة للمتبرعين الرجاء من إخواتي الفنانين سرعة الاستجابة باللي تقدروا عليه إنقاذاً لأهالينا غير المقتدرين في كل المجالات أنا عارف كلكم أصحاب واجب”.