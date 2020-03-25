متابعة بتجـــــــرد: في مبادرة مميّزة منها، قررت النجمة التونسية لطيفة التكفّل بجميع المواطنين التوانسة العالقين في مصر دون سكن أو مصاريف، بسبب تعليق الطيران بين مصر وتونس في الوقت الحالي بسبب تفشي وباء كورونا.
وقرّرت التكفّل بمصاريف إقامة مواطنيها في أحد فنادق منطقة الهرم لمدة 15 يوماً، حتى يتم التنسيق مع السفارة التونسية لإحضار طائرة خاصة تنقلهم إلى تونس من جديد.
وقررت لطيفة منذ أيام التبرع بمبلغ 100 ألف دينار تونسي (ما يعادل 35 ألف دولار أميركي) لشعبها من أجل محاربة وباء كورونا، كما قرّرت أن تكفل 100 أسرة مصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية تتكفّل بالتوانسة العالقين في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.