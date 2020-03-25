لطيفة التونسية تتكفّل بالتوانسة العالقين في مصر

متابعة بتجـــــــرد: في مبادرة مميّزة منها، قررت النجمة التونسية لطيفة التكفّل بجميع المواطنين التوانسة العالقين في مصر دون سكن أو مصاريف، بسبب تعليق الطيران بين مصر وتونس في الوقت الحالي بسبب تفشي وباء كورونا.

وقرّرت التكفّل بمصاريف إقامة مواطنيها في أحد فنادق منطقة الهرم لمدة 15 يوماً، حتى يتم التنسيق مع السفارة التونسية لإحضار طائرة خاصة تنقلهم إلى تونس من جديد.

وقررت لطيفة منذ أيام التبرع بمبلغ 100 ألف دينار تونسي (ما يعادل 35 ألف دولار أميركي) لشعبها من أجل محاربة وباء كورونا، كما قرّرت أن تكفل 100 أسرة مصرية.