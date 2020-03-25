وفاة حبيب جينيفر لوبيز الأول عن عمر الـ51

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متابعة بتجـــــــــرد: توفي ديفيد كروز، الحبيب السابق للنجمة العالمية جينيفر لوبيز في مستشفى في مانهاتن عن عمر يناهز 51 عاماً.
وبحسب التقارير، لقد توفي كروز نتيجة معاناته من مرض القلب ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.
وتواعدت جينيفر لوبيز وكروز منذ وجودهما سوياً في المدرسة الثانوية، واستمرت علاقاتهما حوالي 10 سنوات قبل أن ينفصلا في منتصف التسعينيات.
وبدأت علاقاتهما في العام 1984، عندما كانت لوبيز في الخامسة عشرة من عمرها وكان هو يبلغ من العمر 16 عاماً، وانفصلا في العام 1995.
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