ورد الخال: ما يحدث درس لنا.. وتعلق على التنمر الذي تعرضت له مي شدياق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفلت الممثلة ورد الخال بعيد الأم، فنشرت صورة جمعت فيها لقطات عدة من احتفالها وشقيقها يوسف الخال والعائلة بالمناسبة العام الماضي. ويبدو أن الخال لم تستطع أن تحتفل بعيد الأم برفقة والدتها هذه المرة بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وعلقت على اللقطات المرفقة بهذه الكلمات: "حبيت انشر صورة عائلية (مع امهاتنا) من سنة متل هالايام كنا عم نحتفل بعيد الأم.... بس.. كل عيد وكل أم بخير... والله يرحم كل أم راحت. عيد الأم ما قبل زمن الكورونا".

وكانت ورد الخال قد نشرت في وقت سابق منشورا عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، أكدت خلاله توقف تصوير مسلسل"عشيق أمي" الذي تنتجه شركة مروى غروب، معتبرة أن "الحياة كلها واقفة حاليا وصحتنا أهم من أي شغل وصحتنا أهم وما بالنا بشي غير كيف نقطع يومياتنا بأمان. مصير هالبلد ومصير عيلنا أهم من مصير مسلسل يمكن ما نكون موجودين تنحضر. ما بالي صور او مثل ولا قادرة ركز ع شي الا عالحاة التي نعيشها."

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تجدر الإشارة، إلى أن ورد الخال كانت تجسد في مسلسل "عشيق أمي" دور امرأة لديها أولاد، وعانت بزواجها وضحت من أجل عائلتها، ويدخل الحب إلى حياتها، لنرى كيف ستتعاطى مع هذا الموضوع.

وأعربت ورد الخال في حديث صحفي عن سعادتها بالعودة إلى المرأة الرومانسية موضحة: "قليلا ما نرى قصص الحب الناضجة، اغلبها يعيشه أبناء وبنات العشرين، وتكون المقاربات محدودة دراميا، أما علاقات الحب الناضجة فتنطوي على تحد حتى على صعيد الكتابة".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها " فوشيا" مع الممثلة ورد الخال إذ تحدثت عن رأيها بما يحصل على الساحة اليوم في ظل انتشار فيروس كورونا.