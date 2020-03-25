شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يستعين بـ شريف حمدان لوضع الموسيقى التصويرية لـ "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حاليا الملحن شريف حمدان، اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل "حب عمرى"، والذى يخوض من خلاله النجم هيثم شاكر أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيوينة، بعدما قدم من قبل دور رئيسى فى مسلسل "أرض جو"، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية، وتجسد دور البطولة النسائية بالمسلسل أمام هيثم الفنانة سهر الصايغ، حيث تجمعهما قصة حب تتضمنها أحداث الحلقات.

مسلسل "حب عمرى"، من بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، ومنة فضالى، وأحمد كرارة ، وأماني كمال ، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

وأطلق مؤخرا النجم هيثم شاكر كليب "يا حبيبة" بعد النجاح الذى حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة، "يا حبيبة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوى، وتم تصوير الأغنية فى اليونان مع المخرج اليونانى العالمى يانيس ديموليتس.

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يذكر أن ألبوم "معرفة قديمة"، منذ انطلاقه قبل عدة أشهر حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول فى موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، وتضمن ترند يوتيوب 7 أغانى من الألبوم.

ويأتى ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهى ماتوصنيش، ياما ياما، راحتى وياك، لحقتينى، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداوينى، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّى، ماتغيبوش، بابى مفتوح، معرفة قديمة.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعى، محمد القايانى، رمضان محمد وسلامة على، ليخرج بـ13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادى حسن، تامر على وأحمد صلاح حسنى.