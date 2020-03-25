شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. اعرف حكاية تبرع 20 منتجا فى برودواى بمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انتشار فيروس كورونا ، تعهد أكثر من 20 منتج في برودواى بتقديم مبلغ ضخم لصندوق المساعدة في حالات الطوارئ التابع لـ Broadway Cares/Equity Fights AIDS ، ويصل المبلغ إلى مليون دولار ، كما أشار المنتجون انهم سيضيفوا كل مبلغ يتم التبرع به املا في الوصول الي 2 مليون دولار بحلول شهر أبريل المقبل .
حسب موقع " ديدلاين" أنهتم عمل صندوق المساعدة في حالات الطوارئ ، للمساعدة من هم علي خشبة المسرح والعمال خلف الكواليس الذين تأثروا بوباء فيروس كورونا الذي تسبب بشكل مباشر في تعطيل العمل ، حيث كانت مسارح برودواي مظلمة منذ يوم 12 مارس الماضي مع خطط لإعادة فتحها من جديد بمجرد الانتهاء من هذه الأزمة .
وحسب موقع " نيوز برودواي" قد جمع صندوق الطوارئ ، الذي أطلق في 17 مارس لدعم العمال المتضررين في صناعة الترفيه ، الي أكثر من 570 ألف دولار حتى الآن وهو بالتأكد مبلغ ضخم سيزداد خل الساعات المقلبة .
كما يشير الموقع أن منتجو برودواي وافقو كجزء من صفقة تم التفاوض عليها بين رابطة برودواي والنقابات المسرحية ، مؤخرا على دفع الرواتب وتوفير التأمين الصحي لموظفي برودواي المتضررين خلال التعليق المقرر حاليا لعروض برودواي.
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