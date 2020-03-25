- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تسجيل مجد القاسم أغنية "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مجد القاسم، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "خليك في البيت "لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والالتزام بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار الوباء و السيطرة عليه.
الأغنية من تأليف صلاح عطية و ألحان مجد القاسم و توزيع خالد عرفة و تم تسجيلها باستوديو مقام . وطرح مجد القاسم مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.
ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه الجديد "سهرة مع مجد".
وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كواليس تسجيل مجد القاسم أغنية "خليك فى البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.