شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تسجيل مجد القاسم أغنية "خليك فى البيت"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مجد القاسم، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "خليك ‏في البيت "لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والالتزام ‏بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار الوباء ‏و السيطرة عليه.‏‎ ‎

الأغنية من تأليف صلاح عطية و ألحان مجد القاسم و توزيع خالد عرفة ‏و تم تسجيلها باستوديو مقام . وطرح مجد القاسم مؤخراً أحدث أغنياته التى ‏تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على ‏موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان ‏صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم ‏تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ‎.‎

‎ ‎

ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، ‏حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه ‏قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه ‏الجديد "سهرة مع مجد‎".‎

‎ ‎

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎