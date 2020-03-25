شكرا لقرائتكم خبر عن من "أزمة نسب" لـ"جمع سالم"..حكاية ريم البارودى مع زينة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة ريم البارودى من تصوير عدد من المشاهد ضمن أحداث دورها بمسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وتلعب "ريم" بالحلقات شخصية مصممة مجوهرات، وتراهن ريم على المسلسل، حيث علقت فى تصريحها لـ"الخليج 365"، على دورها بالمسلسل قائلة :"يقدمنى بشكل جديد تماما، وأتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور".

ويشهد هذا المسلسل عودة ريم البارودى للدراما الرمضانية، حيث كان أخر أعمالها مسلسل "أزمة نسب" من بطولة زينة أيضا، والذى عرض عام 2016.





مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد ويشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.

Advertisements





كانت آخر أعمال ريم البارودى مشاركتها خلال العام الماضى 2019 ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلى"، والتى نالت عن دورها فيه العديد من الإشادات، منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام"، الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فى الجزائر. مسلسل "قيد عائلى" شارك فيه العديد من النجوم، منهم: عزت العلايلى، صبرى فواز، منة فضالى، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه على شاشة قناة dmc .





وكانت البارودي قد اعتذرت عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة"، الذى كان مقرر عرضها في نهاية الشهر الماضي، وكتبت ريم على ستورى انستجرام: "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".