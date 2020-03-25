شكرا لقرائتكم خبر عن غدير السبتى تروى بالدموع تفاصيل إصابة ابنتها بكورونا.. نقلت العدوى لبنات أختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتى تفاصيل إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وتحدثت عن رحلة اكتشافها لإصابتها بالفيروس بعد تشخصيها الطبي الخاطئ.

وسردت غدير تفاصيل القصة الكاملة لإصابة ابنتها بفيروس كورونا، وقالت إن القصة بدأت بعد عودة ابنتها من لندن وشعورها بصداع شديد في مقدمة الرأس، بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم والرغبة في الأكل مع الشعور بالإرهاق، وهو ما جعلها تذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية.

وهاجمت غدير السبتي إجراءات الكشف عن فيروس كورونا بسبب الاعتماد على قياس درجة الحرارة فقط، وقالت إن الطبيبة شخصتها بأنها مصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بسبب عدم ارتفاع درجة حرارتها وهو ما جعلها تتواجد بالمنزل وتخالط 14 فردا من العائلة، ولكنها شعرت بعدم الارتياح وطلبت من ابنتها إجراء تحليل فيروس كورونا.

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وأضافت غدير السبتي في الفيديو أنه بعد إكتشاف إصابة ابنتها بالفيروس، أجريت تحاليل على الأسرة بالكامل وتبين إصابة بنات أختها الثلاثة بالفيروس، وقالت إنهن شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضا، وقالت غدير إنه رغم سلبية تحاليل بقية العائلة إلا أنه من المقرر أن يجرى التحليل مرة أخرى للاطمئنان تماما.

وأعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة: "فديت قلبك إنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها"، لتتلقى عددا كبيرا من الرسائل المتمينة شفاء ابنتها بأسرع وقت.