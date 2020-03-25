شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده من المنزل: اقعدوا فى بيوتكم وأنا هتواصل معاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو من داخل منزلها، أثناء اتباعها لإجراءات السلامة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتوعية متابعيها بضرورة البقاء داخل منازلهم.

وقالت فيفى عبده في الفيديو الذى نشرته عبر إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة أنا عايزة أقولكم إنى ملتزمة في البيت، علشان خايفة على نفسي، الموضوع جد جدا بدليل إن المطارات كلها مقفولة، بدليل إن في حوادث كتير بتحصل للناس بسبب فيروس الكورونا ولا مش المكرونة، في كل نحاء العالم، يا رب الطف بينا، يا جماعة اقعدوا ادعوا كدا إن ربنا يلطف بينا يا جماعة، بلاش تنزلوا يا جماعة إلا للضرورة القصوى، واهو هيعملوا حظر تجوال، البلاد كلها فاضية حرام عليكوا اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت وانا هتراسل معاكم من البيوت، كلنا نتراسل مع بعض من البيوت، علشان خاطري بقي ولا كورة ولا مش كورة".

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وأعلنت النجمة فيفي عبده قبولها تحدي الخير من الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبرى، وذلك بمبادرة تحدى الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت به مرتدية الحجاب، تعلن بها قبول التحدي، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني.. أنا متكفلة ب 100 أسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين أكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا وشعبنا".

وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ أيام، في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل إحدى الطائرات وهي ترتدى "الكمامة" خوفا من فيروس كورونا، ورفعت فيفى شعارا جديدا لمواجهة الفيروس وهو "كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم "خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.