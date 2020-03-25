شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى بعد اعتذار صناع "ونسنى" عن المخالفات: الأمر محل دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أمس الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قرارا بعدم التعاون مع المنتج عادل المغربى، والمنتج الفنى محمد جمال، وإيقاف كل من الممثلين: محمود الليثى وحازم إيهاب وسارة الدرزاوى وهنا غنيم، وذلك للعمل بمسلسل "ونسنى" بدون علم أو موافقة النقابة.

وبدروها ردت الشركة المنتجة لمسلسل "ونسنى" فى بيان لها تتقدم فيه بالشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية وللنقيب الدكتور أشرف زكى وأعضاء مجلس الإدارة لحرصهم على مصلحة أعضاء النقابة، وتتوجه بالاعتذار عن سوء الفهم تجاه النقابة آملين في تعاون مثمر في الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بالفنانين أعضاء النقابة بمسلسل ونسنى، والشركة على استعداد لتسوية أى خلافات تخص النقابة أو أعضائها.





من جانبه قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بعد إصدار قرار الشركة أصبح الأمر محل دراسة.

يذكر أن مسلسل "ونسنى" كان من المسلسلات الجارى تصويرها لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويتولى بطولته عدد من ممثلى الكوميديا الشباب، منهم: إسلام إبراهيم ومحمود الليثى، اللذان اشتهرا من خلال البرنامج الكوميدى snl بالعربى، كما يشارك فى بطولته مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنانة ليلى عز العرب.