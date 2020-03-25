شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت بصحبة 4 نجوم فى حفل أون لاين من دار الأوبرا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءا دار الاوبرا المصرية حفل يضم مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وامينة خيرت مع الموسيقار عمر خيرت، حيث جاء ذلك في خطوة استباقية ضد الكورونا حيث أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مبادرة وزارة الثقافة بين يديك.

وتم تدشين موقع للوزارة يعمل اون لاين علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل، ويعد قرار الوزيرة خطوة جادة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد الثقافي حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس.

وكان المطرب مدحت صالح شارك مؤخرا في مهران دندرة بالصعيد وهو اول دروة للمهرجان في الغناء وقام بتقديم عدد من أغانيه الشهيرة منها "بحار - الثانية كل مرة - علمونى عينيكي – يادركسيوني - أنا مش فارس ولا فتى أحلام - لما سبتني - وجوبا".

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كما قدم المطرب مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات المهرجان أغنية "هنشيل بلادنا"، ثم غنى "النور مكانه في القلوب" و"وعدي" وسط تصفيق حاد من الجمهور، وحرص مدحت صالح على توجيه الشكر لوزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار، وقال لجمهور قنا: "بحبك يا أجمل جمهور".

ويعتبر المهرجان من الخطوات الفعلية لاهتمام بالصعيد عن طريق الاهتمام الثقافى والفكرى التى بدأته منذ عامين بمعرض الكتاب، ووصولاً بإقامة مهرجان دندرة للثقافة لأول مرة فى دورته الأولى على أرض محافظة قنا.