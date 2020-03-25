شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل وأطيب نونة يا نجمة الجماهير.. هكذا هنأت زينة نادية الجندى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة زينة على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة القديرة نادية الجندى بنشر صور لهما أثناء مشاركتهما فى إحدى الفعاليات السينمائية، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت زينة تهنئة لنجمة الجماهير قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأطيب نونة ودايما في صحة وسعادة ونجاح وتألق ومنورة حياتنا يااااارب يا نجمة الجماهير".

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تنوعت أفلام نادية الجندى ما بين الاجتماعى والسياسى والوطنى، وحرصت فى الموضوعات التى قدمتها فى الأفلام على طرح قضايا هامة وخاصة للمرأة فقد شكلت نموذجا للمرأة القوية، والذكية، ونصرتها كما عالجت من خلالها قضايا المجتمع المصري والعربي، وخلال الأفلام التى قدمتها نادية الجندى كانت لها بعض الجمل البارزة التى علقت فى أزهان الجمهور وارتبطت باسم نجمة الجماهير.

ومن أشهر كلمات نادية الجندى فى أفلام نادية الجندى جملة "خالتى بتسلم عليك" حيث قالتها فى فيلم "مهمة فى تل أبيب" للمخرج نادر جلال والذى تم عرضه عام 1992 وشارك فى بطولته سعيد عبد الغنى وكمال الشناوى ومحمد مختار ويوسف فوزى.