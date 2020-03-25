شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تطرح أغنية "قلب الأم حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة نوران أبوطالب، أغنية جديدة بعنوان قلب الأم حكاية من كلمات أحمد حازم وألحان سامر جورج وتوزيع موسيقي إيهاب خالد فوزي، بمشاركة يوسف فوزي على الساكسوفون. الأغنية في إطار المشاركة لمواجهة كورونا بـ"خليك بالبيت" والتي تشجع الجميع على إلتزامهم المنزل من أجل السلامة العامة. Advertisements الأغنية تناشد من هم بعيدين عن أمهاتهم بسبب الظروف الحالية من حظر التجول لمحاربة فيروس الكورونا. وتطلب نوران من مستمعيها أن يهدوا الأغنية لأمهاتهم كصورة من المؤازرة للوضع الراهن.

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