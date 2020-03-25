شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تقود حملة للتوعية بالبقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت النجمة المغربية سميرة سعيد، حملة جديدة لتوعية متابعيها وجمهورها بضرورة البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من مواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحد من الإصابة التي يسببها التلامس بحسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

ونشرت الديفا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مجموعة من صور المواطنين الذين حرصوا على مشاركتها بالحملة والتي ظهرا فيها وهم يرتدون الكمامات الطبية ويكتبون عليها "خليك في البيت"، في إشارة لتوعية الكثيرين بضرورة البقاء داخل المنزل.

وأطلقت سعيد، أغنية جديدة لها "ولاحد عارف"، تحمل الكثير من الجوانب الإنسانية التي تتماشى مع الوضع الحالي الذي يعيشه العالم، والمأساة الكبيرة التي تعيشها بعض الدول بسبب فيروس كورونا الجديد.

وعلى سياق متصل، أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى المملكة، ليصل إلى إجمالى الإصابات التى تم تسجيلها إلى 143 حالة مؤكدة، وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة حتى مساء اليوم الإثنين، إلى 143 حالة إصابة، موضحا أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا عند أربع حالات.