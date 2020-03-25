شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسخر من جده فى فيلم فول الصين العظيم: كنت حرامى وكمان كداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم الكوميدى الكبير محمد هنيدى متابعيه، ونشر صورة من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وكتب على الصورة: "الصين حلوة"، ليعلق هنيدى على الصورة ساخرا:" الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب".



محمد هنيدى



محمد هنيدى

وشارك النجم محمد هنيدي متابعيه فيديو توعوي يشرح مراحل انتشار فيروس كورونا، والكوارث التي شهدتها الصين في حصد عدد من الأرواح والأموال بسبب تجاهل الفيروس في بدايته، إلى أن تعاملت معه بجدية وعزلت المدن المصابة وأصبحت أكثر الدول أمانا في العالم من الفيروس العالمي.

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وعلق "هنيدي" على الفيديو بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ده مثال على الصين وإزاي قدرت توقف الكورونا.. دلوقتي الحياة بدأت ترجع للصين من تاني المدارس رجعت.. وكله رجع هيشتغل والحياة هتبقى طبيعية.. عشان كدة الكام يوم الجايين هيفرقوا معانا اوي. ووعوا الناس.. وربنا يحمي كل الناس يا رب".

وقبل ذلك، حرص النجم محمد هنيدي، على تقديم بعض النصائح لجمهوره ومتابعيه، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واتباع تعليمات السلامة، ونشر مقطع فيديو عبر حساباته المختلفة، ضمن سلسلة فيديوهاته للتوعي ضد الفيروس.

وقال الفنان محمد هنيدي: "مساء الخير، قدامك حل من الاتنين تختار واحد، الأول هو أنك تقعد في البيت لمدة ١٥ يوما، وأكيد هتتأثر ماديًا بس فترة مؤقتا إن شاء الله وهتعدي، والحل التاني هو أنك تنزل وتخسر روحك وتخسر اى حد من حبايبك والعياذ بالله".

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى بطل فيلم "النمس والإنس" من إخراج العمل شريف عرفة، وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى، على جانب آخر قرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" لحين انتهاء تصوير الفيلم ، وعرض لمحمد هنيدى مؤخرا مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.