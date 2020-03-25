شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حصل إيه.. حلمى بيلف محشى والسقا فى الإقامة الجبرية وممالك النار على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عدداً من الأخبار الفنية الهامة والمؤثرة على مدار اليوم الثلاثاء 24 مارس، انقسمت في مضمونها ما بين توقف تصوير، وتسجيل أغانى ، وتحذيرات ضد فيروس كورونا، وغيرها من الأخبار، وهم كالتالى: Advertisements



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