شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يرفض تطبيق تعليمات السلامة مع أبنائه ويسمح لابنته باحتضانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي ويل سميث، بصورة جديدة له مع ابنته "ويلو" والتي يظهران فيها وهما يحتضنان بعضهما رافضين تنفيذ تعليمات السلامة التي نصتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر النجم العالمي صورته بصحبة ابنته "ويلو" عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلا: "هؤلاء الابناء يرفضون اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي".

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يذكر أن ويل سميث قبل أزمة كورونا كان يصور فيلم King Richard من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذي يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كما يجسد الفنان العالمى ويل سميث ،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التن سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد - King Richard، وقال "سميث" فى تصرحات صحفية، أنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

ولم يتم تعيين مخرج للفيلم حتى الآن، وإنما تم اختيار المؤلف زاك بايلن لكتابة السيناريو، الذى يحتوى قصة ريتشارد الذى بدأ من الصفر من مدينة كومبتون التابعة لولاية كاليفورنيا، بتدريب نفسه على التنس، ثم تجهيز بناته للسير على خطاه.