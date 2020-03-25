شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى للموسم الرابع لـ la casa de papel.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية لـمسلسل الجريمة والاثارة الإسباني la casa de papel ، متابعيها بمقطع فيديو يضم بعض من المشاهد الجديدة للموسم الرابع المقرر عرضه يوم 4 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد يوم 4 إبريل المقبل على شبكة نتفليكس، وسيشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور"